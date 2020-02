Ryanne doet nachtelijk Groningen op NPO3

nieuws

foto: Martin Nuver / 112groningen.nl

In januari verbleef Ryanne van Dorst vier nachten in Groningen op ontdekkingstocht. Deze dinsdagavond is om 22.05 uur het resultaat te zien op NPO3.



Ryanne was op zoek naar uiteenlopende types en stuit op hilarische en ontroerende ontmoetingen. Eén van de ontmoetingen is met fotograaf Joram Krol, onder meer bekend van zijn portretten van daklozen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik door ook Ryanne vast te leggen, zie foto onder.

De aflevering over Groningen is na de uitzending ook terug te zien via deze link.

