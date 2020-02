Roxeanne Hazes komt naar Bevrijdingsfestival Groningen als Ambassadeur van de Vrijheid

nieuws

Foto: Ben Houdijk

Zangeres Roxeanne Hazes komt op 5 mei naar het Bevrijdingsfestival Groningen in het Stadspark. Ze is dit jaar de vierde Ambassadeur van de Vrijheid, speciaal voor het lustrum 75 jaar vrijheid. Dit is vanochtend op NPO 3FM bekend gemaakt.

De zangeres zegt enorm vereerd te zijn dat ze dit jaar als Ambassadeur van de Vrijheid mag optreden: “De Tweede Wereldoorlog heeft me altijd gefascineerd. Mijn oma was Joods, een groot deel van haar familie is vermoord in de oorlog. Nu ik zelf moeder ben, krijgen oorlog en vrijheid weer een andere betekenis voor me. We leven helaas in een wereld waar terreuraanslagen gepleegd worden.

Hazes heeft wel een klein probleempje: “Ik heb alleen hoogtevrees, dus ik zie wel een beetje op tegen de helikoptervluchten.”