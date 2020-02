Rover vindt eerste klasse vaak juist erg belangrijk

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Reizigersorganisatie Rover zet vraagtekens bij het besluit van provincies Groningen en Friesland om de eerste klasse in de trein af te schaffen.



Vanaf 13 december is er geen eerste klasse meer in de treinen van Arriva in Groningen en Friesland. In plaats daarvan wordt de hele trein luxe en modern, stelt Arriva. De opdrachtgevers Groningen en Drenthe vinden het niet meer nodig om onderscheid te maken tussen eerste en tweede klasse.

Voor reizigers die redelijk gegarandeerd willen zijn van een zitplaats in de trein, is de eerste klasse vaak juist erg belangrijk.

Voor veel eerste klasse-reizigers is de eerste klasse echter meer dan luxe en comfort, blijkt uit meldingen die binnenkomen bij Rover. Het kopen van een treinkaartje voor de eerste klasse is voor veel reizigers vaak de enige redelijke garantie op een zitplaats. Voor bijvoorbeeld reizigers die onderweg iets aan hun werk willen doen, maar ook reizigers die slecht ter been zijn, kan de aanwezigheid van de eerste klasse daarmee een voorwaarde zijn om voor de trein te kiezen.

Rover herkent de discussie wel: veel reizigers uit de tweede klasse pleiten voor het afschaffen van de eerste klasse om zo meer zitplaatsen vrij te geven. “Die paar extra zitplaatsen zijn echter slechts een druppel op een gloeiende plaat”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “Om het probleem met overvolle treinen op te lossen moet er vooral worden geïnvesteerd in meer spoor en meer treinen, zodat iedereen op een comfortabele manier mee kan”.