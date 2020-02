Ron Jans in opspraak na meezingen liedje met “N-woord”

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com Ron Jans.

Oud-voetballer, trainer en technisch directeur van FC Groningen, Ron Jans, is in de Verenigde Staten in opspraak gekomen vanwege een vermeende racistische uitspraak.

Jans heeft bij zijn club FC Cincinatti in de kleedkamer een hiphop nummer meegezongen waarin het woord “nigger” voorkwam. Jans was zich er niet van bewust dat dit in de VS voor ophef zou zorgen als hij dat mee zong. “Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen. Maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt”, zegt Jans in de Stentor. Jans zegt dat hij absoluut geen racist is.

De 61-jarige trainer wacht een onderzoek af. Tot die tijd staat hij even in de luwte bij FC Cincinatti.