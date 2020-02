Rode esdoorn voor Rode Beuk

nieuws

Weg is ie, na anderhalve eeuw: de rode beuk bij de flat Rode Beuk. Geveld. Er zat zwam in de wortels.



Het kleine appartementencomplex Rode Beuk aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat moest zo’n vijftien jaar geleden op deze zijwaartse plek gebouwd worden om de oude rode beuk te sparen. En het gebouw dankt zijn naam aan de boom.

Na de kap van de beuk komt er binnenkort wel een vervangende boom. ‘Dat moest van de gemeente’, zegt een bewoner. Geen rode beuk want die zou opnieuw aangetast kunnen worden. Het wordt daarom een rode esdoorn.

Het flatgebouw zelf zal in zijn naam en door zijn ligging altijd blijven herinneren aan de boom die hier lang heeft gestaan.

