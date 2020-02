sport

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen 2 - Willem II

De reserves van FC Groningen hebben maandagmiddag op sportpark Corpus den Hoorn met 2-1 verloren van Heracles Almelo 2.

Na een 0-0 ruststand kwam Heracles op een 0-2 voorsprong. Na ruim een uur tekende Sam Schreck voor de 1-2 eindstand.

Door de nederlaag verloor FC Groningen de koppositie in de kampioensgroep van de reservecompetitie. Heerenveen is de nieuw lijstaanvoerder. Groningen is tweede gevolgd door PEC Zwolle en Heracles.