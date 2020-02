Reserve-zaterdag voor intrillen damwanden niet nodig

nieuws

Foto: Raymond Bos

Het intrillen van damwanden bij de Hereweg en Verlengde Meeuwerderweg is voltooid. Daarom hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van de aangekondigde reservedag op zaterdag 15 februari.

Het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg is voorspoedig verlopen. Daarbij moest één rijstrook worden afgesloten, wat tot enige filevorming leidde.

Bij de Verlengde Meeuwerderweg verliep het intrillen moeizaam vanwege een betonnen put diep in de grond, ter hoogte van De Frontier. Die put wordt voorlopig ongemoeid gelaten. Daar moten nog drie damwandplanken worden ingetrild. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt, maar het afzetten van de ringweg is dan niet nodig.