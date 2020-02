Rehwinkel waarnemend burgemeester van Bergen

nieuws

Peter Rehwinkel (55) wordt waarnemend burgemeester van Bergen, meldt NH Nieuws. Hij was van 2009 tot 2013 burgemeester van Groningen.



Van 2017 tot 2019 was hij ook al waarnemend burgemeester, in die periode van Zaltbommel, waar hij volgens de lokale pers ‘zichzelf heeft teruggevonden’.

In Bergen wordt hij waarnemer voor de opgestapte ‘veelbesproken’ burgemeester Hetty Hafkamp. ‘Er is al lange tijd een vertrouwenscrisis tussen de gemeente van het dorp en haar inwoners, daarom loopt er op dit moment een onderzoek naar de bestuurscultuur’, schreef NH Nieuws vorig jaar.

Rehwinkel begint zijn nieuwe baan op 3 maart.

