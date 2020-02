Rechtszaak bioscoopmoorden van start

nieuws

De rechtszaak tegen de 33 jarige Ergun S start vrijdag in Groningen. Het gaat eerst om een pro forma zitting. De echte zaak begint later dit jaar.



Ergun S wordt er van verdacht dat hij op beestachtige wijze een 56-jarige man en zijn 55-jarige vrouw uit Slochteren heeft omgebracht. Dit tweetal maakte op de vroege ochtend op 26 oktober 2019 schoon in de Pathe bioscoop aan het Zuiderdiep in Groningen. Bij het buitenzetten van het vuilnis is de verdachte vermoedelijk de bioscoop binnengeslopen, waarna de gruwelijke moord heeft plaatsgevonden.

De verdachte heeft de moorden al bekend, maar zegt zich er niets van te kunnen herinneren. De zitting van vandaag is niet inhoudelijk. De rechtbank heeft een uur uitgetrokken om de voortgang van het onderzoek naar de steekpartij en eventuele wensen van de advocaat te bespreken.