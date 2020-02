RDW goedkeuring voor waterstof-bestelbusjes Gemeente Groningen

nieuws

Foto: Holthausen Technology B.V.

VDR-83-X is het kenteken van de eerste VW Transporter op waterstof die in Nederland goedgekeurd is door de RDW. De gemeente Groningen krijgt het eerst exemplaar. De busjes zullen gebruikt worden in voor vervoer tussen verschillende magazijnen in de Stad.

De eerste afleveringen van Transporters op waterstof gaan binnenkort plaatsvinden. Bij de T6 voor Groningen verwijderde HCT de dieselmotor en verving die door een elektromotor die aan de bestaande versnellingsbak gekoppeld is. Er kan daardoor naar keuze direct vanuit de derde versnelling worden weggereden of gewoon geschakeld worden. Dat is handig als er een aanhanger getrokken moet worden.

Na Groningen zullen ook andere gemeenten in Noord-Nederland de waterstofauto’s krijgen. De gemeente Noordenveld bestel bijvoorbeeld exemplaren van het grotere broertje van de VW Transporter, de Crafter.