Puinruimen in Stad na Ciara; KNMI trekt code geel in voor Groningen

Foto: Casper Slotboom

In de Stad is het puinruimen na storm Ciara begonnen. Hoewel in het hele land soms nog windstoten van 80 km/u voorkomen, neemt de wind in Groningen de komende uren af. Het KNMI heeft haar code geel daarom voor Groningen ingetrokken.

De gemeente Groningen is druk bezig in het Noorderplantsoen om de omgewaaide bomen om te ruimen. Het plantsoen was tot vanochtend 10.00 uur afgesloten wegens gevaar op vallende bomen en takken.

De volgende dag is het puinruimen #noorderplantsoen #groningen Daar liepen en/of zaten dus mensen bij dat bankje. pic.twitter.com/UXR5xKYYJ0 — Erik Hogeboom 🌳💡 (@erikhogeboom) February 10, 2020



Ook inwoners van de Stad nemen voor zichzelf en voor de buurt de schade op. Tekst gaat door onder de tweet.

De provincie Groningen meldt dat er geen grote schade zijn ontstaan na de storm, hoewel het de hele zondag bezig is geweest met het opruimen van omgewaaide bomen en afgebroken takken.

Onze medewerkers van Beheer en Onderhoud waren gisteren van 10.00 tot 21.00 uur in de weer met de gevolgen van de storm. Er was geen grote schade, vooral afgewaaide takken. pic.twitter.com/0TUcDTVnCi — Provincie Groningen (@provgroningen) February 10, 2020

Ook de sport ondervindt de naweeën van Ciara. De vlucht van de Franse volleybalclub Montpellier UC van vandaag is geannuleerd, waardoor het nog onduidelijk is of de club aanstaande woensdag haar duel met Lycurgus in de Challenge Cup kan gaan spelen.

🏐🌪#Ciara slaat ook toe voor de Europese tegenstander @MontpellierCVUC. Vlucht KL1406 richting Schiphol is voor maandag gecanceld. Het is nog onduidelijk wanneer ze nu richting Groningen komen. De wedstrijd is woensdag om 20.00 uur @Alfacollege. #SAMEN. #bluearmy💙 #Nedmag pic.twitter.com/2ZiqZP6Y3A — SAMEN. Lycurgus (@LycurgusVolley) February 9, 2020