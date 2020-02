Provincie subsidieert vier amateurkunstprojecten

nieuws

Foto: De Wijk De Wereld

De provincie Groningen heeft deze week subsidie toegekend aan vier culturele projecten, waarvan drie in de Stad. Het incidenteel cultuurbudget is bedoeld om actieve deelname aan amateurkunst te bevorderen in de provincie.

Popsport Groningen krijgt 15.000 euro om jonge talentvolle muzikanten, bands en producers te coachen. Daarnaast wordt één act uit Groningen klaargestoomd voor het landelijke netwerk van Popsport.

Voor de De Stichting Gedeelde Verhalen is 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de derde van de trilogie ‘Aan de Andere Kant’, over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.

In het project ‘De Wijk de Wereld’ gaan cultuurmakers in wijken in de Stad op zoek naar verhalen, om daar vervolgens met de bewoners een voorstelling van te maken. De subsidie van 30.000 euro is bedoeld om het programma ook naar de rest van de provincie uit te breiden.