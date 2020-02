Praalwagenoptocht nieuwe stijl in Onnen

nieuws

Ellen van Ruitenburg en Abush ter Maat in de OOG-radiostudio

De vijfjaarlijkse optocht van praalwagens in Onnen staat dit jaar weer op het programma. Er wordt gekozen voor een andere invulling onder de noemer Het Attribuut.

Abush ter Maat en Ellen van Ruitenburg ondersteunen de organisatie en waren zaterdag te gast bij Haren Doet op OOG Radio. Ze lichtten de keuze voor de nieuwe invulling toe.

“We hebben een groep van vier mensen die als het ware het bestuur zijn het comité, onder de vlag van Dorpsbelangen. Dat betekent dat zij de eindverantwoordelijkheid hebben, maar wij organiseren het. En er is nu een groep om het bestuur heen welke ondersteunt. Dus niet meer alle druk op één groep, maar we doen het echt samen”, legde Ter Maat uit. “Elke wijk moet uiteindelijk zijn eigen wagen bouwen en wordt gefaciliteerd door die groep. Elke vijf jaar wordt het georganiseerd is het idee, door een nieuwe groep vanuit Dorpsbelangen. Wij hebben dit jaar natuurlijk 75 jaar vrijheid en dat viel dit jaar toevallig samen met die praalwagenactie, en toen dachten we ‘laten we van twee dingen één maken’. En daarom hebben we gekozen voor 16 mei, de Internationale Dag van de Vrijheid.”

Van Ruitenburg kent de oude praalwagenoptocht goed. “Ik ben vijf jaar geleden wijkhoofd geweest van de wijk Onnen Noord, maar ik woon niet meer in Onnen Noord maar iets verder in Onnen, dus ik zit nu bij de groep Polderwijk, en ik help nu het bestuur met organiseren.” Er zijn minder strenge voorschriften voor de wagens dit jaar. “et moet natuurlijk wel op het Bevrijdingsfeest slaan. Voorheen deden we allemaal praalwagens en je hebt nu wel kans dat mensen nog een wagen maken waar ze iets op zetten, maar in principe is één attribuut voldoende. De veiligheid staat voorop, er mogen bijvoorbeeld geen kinderen voorop die wagens zitten”, aldus haar.

Ter Maat vult haar aan: “elke wijk heeft de vrijheid om het attribuut te maken zoals ze willen. Vroeger had je bijvoorbeeld in een dorp meer timmerlieden of boeren en die maakten iedere dag dingen, maar nu heb je verschillende groepen in een dorp, en het mooie is dat je er verschillende invullingen aan kunt geven dan alleen een wagen te timmeren, en dat mogen de wijken zelf bepalen.”

Luister hier het hele interview uit de uitzending van Haren Doet terug:

De eerste wijken zijn begonnen met de bouw van de wagens. Er doen in totaal zes wagens mee; vijf van de wijken in Onnen en één van het jeugdhonk.