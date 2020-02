Politie zoekt en vindt vermiste psychotische man (38) bij Sterrebos

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De politie in Groningen heeft maandagmiddag een burgernetmelding uitgegeven voor de zoektocht naar een vermiste 38-jarige man die in een psychose verkeerd. Later op de middag werd de man aangetroffen nabij de muziekkoepel in het Sterrebos.

Na de Burgernetmelding ging ook de politie zelf druk op zoek in de omgeving. Uiteindelijk trof een team de man aan, arresteerde hem en bracht hem naar het bureau.

GRONINGEN: Omg. Sterrenbos Groningen. Vermist een psychotische man 38jr 1.85m fors postuur lichtblauwe jas en pet. Niet zelf benaderen maar bellen

