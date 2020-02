Politie: ‘Wie is deze 14-jarige met het grote kapmes?’

nieuws

Foto: Screenshot uit de teaser van 'Danny op Straat'

De politie Noord-Nederland wil graag weten wie de 14 jongen uit Paddepoel is die in de teaser van het NPO-2 programma ‘Danny op Straat’ op straat rondloopt met een groot kapmes in zijn broek.

De politie maakt zich zorgen over de beelden die in de teaser te zien zijn: “ Na het zien van de beelden hebben we meteen een onderzoek gestart. We willen graag weten wie deze jongen is. Rondlopen met zulke messen is strafbaar, aldus politiewoordvoerder Tessel Horsman.

De eerst aflevering van het programma Danny Op Straat gaat over ‘drillrap’, een uit de VS en Engeland overgewaaid muziekgenre waarin groepen jongens elkaar via clips aanvallen en uitdagen. De aflevering is op donderdag 6 februari om 21:10 te zien op NPO2.