Politie vindt wapens en drugs bij inval in Schilderswijk

nieuws

Foto: Politie Groningen

Een kilo drugs, messen, boksbeugels, een bijl, twee stroomstootwapens en cash geld. Dat is de opbrengst van een inval door de politie in een woning in de Schilderswijk in Groningen. De politie bracht de informatie over de inval maandagmiddag naar buiten.

De inval vond plaats op 23 januari jongstleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Één van de twee arrestanten, een 42-jarige man, zit nog vast. Hij blijft zeker negentig dagen in hechtenis. De andere aangehouden persoon is op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak.

De in beslag genomen drugs. – Foto: Politie Groningen