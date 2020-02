Politie pakt tieners op voor gooien stenen naar fietsers in Selwerd

nieuws

foto: Andries Oord

De politie heeft donderdagavond zeven tieners tussen de 12 en 15 jaar aangehouden bij het Wilgenpad in Selwerd. Ze zouden mogelijk meerdere fietsers hebben lastig gevallen. Naar één van deze fietsers zijn stenen gegooid.

Drie van de jongeren zijn 12 jaar oud, twee zijn 13 en de andere twee zijn 14 en 15. De politie heeft de jongeren meegenomen naar het bureau. De ouders van de tieners hebben de jonge verdachten opgehaald. Ze zullen op een later moment verhoord worden.

De politie vermoedt dat meerdere fietsers lastig gevallen zijn. Andere getuigen wordt daarom opgeroepen zich te melden. Dat kan via 0900-8844, middels Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via een privébericht op Facebook.