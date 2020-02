Plannen voor dorpswinkel in Glimmen

nieuws

Foto: J187B via WikiMedia Commons (CCY 4.0)

Een groepje inwoners van Glimmen wil een dorpswinkel openen in hun dorp. Dat zei Henk Niemeijer van de website Glimmen.net zaterdag in het radioprogramma Haren Doet.

Niemeijer was in de uitzending te horen als vaste gast, een programmaonderdeel waar eens per twee maanden wordt gebeld met vertegenwoordigers uit de Harense samenleving. In de uitzending spraken presentatoren Kevin van der Laan en Heleanne Prins met Niemeijer over de opening van een dorpsbakkerij in Glimmen, waarbij hij de plannen voor een kleine winkel ook noemde.

“Dat voor ons als inwoners een hele grote wens. Ik denk dat als we er met z’n allen achter gaan staan, dat ook wel moet kunnen qua aantallen”, zei Niemeijer. “Toen ik jong was, ik ben 45, hadden we drie supermarkten in Glimmen. Je ziet nu natuurlijk de busjes van de bekende grote supermarkten bezorgen, het is allemaal wel veranderd. Maar als je zegt van ‘ik vind het niet erg om misschien toch iets meer geld uit te geven en dan lokaal’, dat is natuurlijk wel een trend die gaande is. Ik denk dat er in combinatie met streekproducten, wat heel erg in opkomst is, zeker wel toekomst voor is.”

In de plannen gaat het om een winkel met meerdere functies onder één dak. “Ik weet dat de nieuwe bakker ook wel interesse heeft en je ziet dan vaak dat er wekelijks een markt is, dat gebeurt hier in de regio ook wel, maar die stap naar een winkel dat zul je toch moeten combineren naar meerdere functies in één. Er is wel een begin, dat zeker.”

De plannen verkeren nog in een vroeg stadium. Er wordt volgens Niemeijer onder meer met de dorpsraad gepraat. Hij hoopt dat Glimmenaren over een paar jaar boodschappen kunnen doen in eigen dorp. “Ik hoop het wel, dat is zeker een mogelijkheid. Ik denk dat er dit jaar wel duidelijkheid moet komen, laat ik het zo zeggen”, aldus hem.