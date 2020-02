Petitie tegen moerassen bij Paterswoldsemeer

nieuws

Bevaarbaar water, wedstrijdwater en zwemwater in het Paterswoldsemeer. Dat wil een nieuwe club met een petitie die al bijna duizend keer getekend is.



Recente informatie over de plannen van het Waterschap Noorderzijlvest brengt omwonenden, recreatieverenigingen, watersportverenigingen, horeca- en recreatieondernemingen in beweging. Zij hebben zich verenigd in de Beweging Recreatie Paterwoldsemeer.

‘Wij maken ons grote zorgen over de plannen die het Waterschap in voorbereiding heeft en die schadelijk kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als de recreatieplas van Groningen en Drenthe. Het Waterschap Noorderzijlvest is voornemens om uiterlijk in 2027 een moeraszone van 25 hectare in ons Paterswoldsemeer aan te leggen, beginnend met 3 hectare in 2021’.

Ze willen ondubbelzinnige garanties voor het behoud van bevaarbaar water, wedstrijdwater en zwemwater en dat er wordt afgezien van (oever)moerassen. ‘Zo nodig zullen wij met de media onze zorgen delen en de ‘Beweging Recreatie Paterswoldsemeer’ verder brengen. Uiteraard zijn wij voor overleg beschikbaar’, eindigt het schrijven van de Beweging aan het Waterschap.

De petitie staat hier.