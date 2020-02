‘Pesterijen, bedreigingen, vernielingen en brandstichting hebben veel impact’

nieuws

Foto: archief

Het gaat niet goed op zomerhuisjesterrein Piccardthof. Er is sprake van bedreiging, intimidatie en belaging. Het bestuur heeft een time-out genomen.



Er werd de afgelopen weken ingebroken en vernield bij een huisje van een bestuurslid, het huisje van een ander brandde tot de grond toe af en een groentetuin werd met gif bespoten. Een aspirant-bestuurslid trok zich terug vanwege bedreigingen. Ook familie van bestuursleden voelen zich bedreigd. De politie heeft deze zaken in onderzoek.

‘We steken als vrijwilligers heel veel tijd in onze vereniging, maar de pesterijen, bedreigingen, vernielingen en brandstichting hebben heel veel impact op ons persoonlijk leven en onze gezinnen. We gaan ons beraden of we als vrijwillige bestuursleden de energie en de tijd nog wel in deze vereniging willen steken. We vragen ons af of er nog draagvlak is en of de leden nog vertrouwen hebben in ons’, schrijft het bestuur aan de leden.

Het bestuur heeft sinds 18 januari een time-out genomen. ‘Een denkpauze, waarin we ons gaan bezinnen op hoe nu verder’.

OOG-tv heeft het bestuur afgelopen maandag gevraagd of bekend is hoe lang de time-out zal duren en wat het verwachte resultaat zal zijn. Op deze vragen heeft het bestuur nog niet kunnen reageren.