Persoon bekneld onder vuilniswagen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een persoon is woensdagmiddag even na het middaguur op de hoek van de A-weg en Blekerstraat onder een vuilniswagen beland. Dat meldt de politie.

Het zou gaan om een fietser, die door onbekende reden ten val kwam en vervolgens bekneld raakte onder de vuilnisauto.

Alle hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, zijn aanwezig om het slachtoffer te bevrijden. De weg is afgesloten en er zijn schermen rond het ongeval geplaatst.

update

Het slachtoffer is inmiddels bevrijd en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Over diens toestand is nog niets bekend.