Perronkappen Europapark met uiterste precisie geplaatst

nieuws

Foto: © ProRail / Stefan Verkerk

De nieuwe perronkappen van station Europapark liggen op hun plaats. Met uiterste precisie werden maandag de laatste twee delen op hun plaats gelegd.

Station Europapark wordt op dit moment verbouwd. Vanwege de komst van opstelterrein De Vork tussen Groningen en Haren wordt er een vierde spoor aangelegd tussen het Hoofdstation en het nieuwe rangeerterrein. Hiermee krijgt station Europapark een extra perron. “De perronkappen zijn in vier verschillende delen aangeleverd”, vertelt een woordvoerder van ProRail. “Vrijdag arriveerden de eerste twee delen, maandag de laatste twee. Ieder gedeelte weegt twintig ton, is 24 meter lang en vijf meter breed.”

Het vervoer van de kappen was een grote logistieke operatie. “Vooral de breedte van het transport zorgde voor een uitdaging. Samen met de gemeente Groningen waren parkeerplaatsen langs de route afgezet zodat we niet vast kwamen te staan.” Eenmaal op de bouwplaats werden met een hijskraan de kappen op hun plek getild. Dat de kappen nu op hun plek liggen betekent niet dat de werkzaamheden klaar zijn. “De komende weken gaan we dakbedekking aanbrengen en worden er ramen geplaatst.