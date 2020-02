Paneel dreigt van nieuw kantoorpand aan Aarhusweg af te waaien

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De brandweer is maandagmiddag opgeroepen voor een paneel dat los dreigde te waaien van een kantoorpand in aanbouw aan de Aarhusweg in Groningen.

De brandweer toog op de ladder naar boven en verwijderde het paneel. Het nieuwe kantoor van verpakkingsbedrijf NNZ wordt wel aardbevingsbestendig gebouwd met acht stalen portalen in de gevels, maar tegen stormachtige rukwinden moet toch een andere oplossing worden gezocht.

Of het in aanbouw zijnde kantoor nu ook echt in maart 2020 wordt opgeleverd, is nog niet duidelijk.

