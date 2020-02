Gewapende overval op cafetaria Van Lenneplaan; verdachte aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een cafetaria aan de Van Lenneplaan in de wijk de Wijert is zaterdag in het begin van de middag overvallen. Korte tijd later kon een verdachte aangehouden worden.

“Het gaat om een gewapende overval”, vertelt een politiewoordvoerder. “Rond 12.25 uur drong één verdachte de eetgelegenheid binnen. Meer informatie is op dit moment niet beschikbaar.”

“Een groot mes met zwart handvat”

Direct werd een Burgernetactie op touw gezet om de verdachte te traceren. Deelnemers werd gevraagd uit te kijken naar een verdachte van rond de veertig jaar oud en ongeveer 1.80 meter lang. Opvallend detail was dat de persoon een lang mes bij zich zou dragen met een zwart handvat. Burgernetdeelnemers werd geadviseerd om bij aantreffen contact op te nemen met alarmnummer 112 en om zelf geen actie te ondernemen. Rond 13.15 wordt via Burgernet gemeld dat er een verdachte is aangehouden.

Politieagenten doen onderzoek in de cafetaria. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Politieonderzoek

“De eetcounter zit op de hoek met de Van Schendelstraat”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl die enige minuten na de melding ter plaatse was. “Voor de cafetaria staat een politiewagen. In de eetgelegenheid doen politieagenten onderzoek. Ik zie dat ze onder andere in gesprek zijn met medewerkers van de zaak.” Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

