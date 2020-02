Oranje Nassau wint, VVG verliest. Gorecht wint topper

sport

In de zaterdag Eerste Klasse E boekte Oranje Nassau een 2-0 zege bij SVI en verloor VV Groningen nipt bij runner up Blauw Wit’34. PKC’83-Zeerobben werd afgelast. In 2J won Gorecht de topper tegen Gramsbergen en boekte The Knickerbockers een knappe en nuttige zege bij subtopper DZOH.

Voor Oranje Nassau was winst op bezoek bij nummer 5 SVI bittere noodzaak. Een nederlaag zou betekenen dat het gat met koploper Noordscheschut op zou lopen tot 7 punten. Dat lot bleef Oranje Nassau bespaard. Na een gelijkopgaande eerste helft die zonder treffers af werd gesloten nam ON direct na rust via Rick Wiersma de leiding. Het bleef spannend tot de laatste minuut, toen maakte Rick Wiersma met zijn tweede treffer aan alle onzekerheid een eind en zorgde voor een 0-2 zege. ON staat derde op 4 punten van koploper Noordscheschut.

Hekkensluiter VV Groningen leek op weg naar een stunt bij nummer twee Blauw Wit’34 maar ging in de slotfase toch nog met 3-2 onderuit.

Een snelle achterstand (treffer van Floris Boonstra in de derde minuut) werd nog voor rust omgebogen in een voorsprong dankzij treffers van Edu de Jonge Rosa (32′ ) en Kihami Da Costa (35′). VVG hield na rust lang stand maar zag Blauw Wit’34 in de slotfase toch nog de volle winst pakken. De wedstrijd van voornaamste concurrent PKC’83 thuis tegen Zeerobben werd afgelast waardoor VVG laatste blijft op 4 punten van PKC’83 met een wedstrijd meer.

In 2J slaagde Gorecht er in in het spoor van koploper LTC te blijven. Thuis werd met 3-1 gewonnen van nummer twee Gramsbergen. Gorecht staat nu tweede op 3 punten van LTC.

Na een kwartier nam Gramsbergen nog wel de leiding, maar bij rust leidde Gorecht al met 2-1. Sven Hazewinkel zorgde in de 24′ minuut voor 1-1 en vier minuten later maakte Michel Koopman er 2-1 van. De beslissing viel iets meer dan een kwartier voor tijd toen Thijs Hekman de 3-1 maakte.

Degradatiekandidaat The Knickerbockers boekte een knappe 1-2 zege bij nummer 5 DZOH. Kort voor rust zette Kevin de Graaf TKB op voorsprong, maar kort daarna kwam DZOH alweer langszij. Op de treffer van opnieuw Kevin de Graaf in de 62′ minuut had DZOH echter geen antwoord. TKB staat nog wel voorlaatst maar heeft door de zege verder afstand genomen van de enige rechtstreekse degradant (gat is nu 11 punten) en heeft door de tweede zege op rij tevens aansluiting bij de middenmoot gevonden, het gat met nummer 7 De Weide is maar 4 punten.