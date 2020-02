Oranje Nassau en PKC’83 ontevreden over onderling punt

sport

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - PKC 83

De Groninger stadsderby tussen Oranje Nassau en PKC’83 kende zaterdagmiddag op sportpark Coendersborg geen winnaar. Het werd 2-2.

door Andor Heij

ON zag daarmee de achterstand op koploper Noordscheschut in de eerste klasse E tot vier punten groeien. PKC blijft voorlaatste, maar liep wel een punt uit op VV Groningen dat op de laatste plek en enige directe degradatieplaats staat.

De kemphanen waren niet tevreden over het resultaat. Bij ON baalde men van de vele gemiste kansen voor rust. PKC was teleurgesteld dat de ploeg vijf minuten voor tijd nog de gelijkmaker om de oren kreeg.

Het werd geen goede wedstrijd, maar wel een onderhoudend duel met heel veel kansen. ON kreeg voor rust de meeste mogelijkheden met onder meer drie keer een knal op het aluminium. Maar PKC opende de score na een individuele actie van Brian Inge: 0-1. Drie minuten later schoot Dennis Molema op aangeven van Rhobin Brander de 1-1 binnen. Vlak voor rust tekende Koen Hateboer met een mooie omhaal voor de 1-2 na een corner van Inge.

Lang hield PKC de voorsprong vast tot Rick Wiersma aan een solo begon en in de 87e minuut vanaf de tweede lijn de 2-2 maakte. PKC kreeg via Jorn Middel nog de beste kans op de winst, maar hij mikte net naast.

“We hadden voor rust een paar goals meer meten maken”, aldus ON aanvaller Wiersma. Als het 3-0 voor ons stond had niemand wat gezegd”. ON zag Noordscheschut uitlopen, maar steeg ondanks de remise wel naar plek drie: “We geven de strijd om het kampioenschap zeker niet op”, zei Wiersma. “Alles staat zo dicht bij elkaar. Als je twee keer op rij wint ziet het er ineens heel anders uit”.

Verdediger Jeffrey Noordveld van PKC had een ander beeld van de wedstrijd: “We hebben genoeg mogelijkheden gehad. Dit is een enorme domper”. PKC’83 moet alle zeilen bijzetten om van de onderste plaatsen weg te komen: “We moeten het met inzet en kracht gaan doen. Een soort betonvoetbal. Elke week wordt nu een finale, in negatieve zin dan”.