Opening schoolkerk Garnerwolde druk bezocht

In Garnerwold vond vrijdagmiddag de opening van de ‘Schoolkerk’ plaats. Naast de gerenoveerde kerk werd de nieuwe tentoonstelling ‘Feest! In Oost en West’ geopend.

Stichting Groninger kerken werkt al sinds november 2014 aan het project. Het project moet ervoor zorgen dat bezoekers meer leren over verschillende religies en de feesten die hierbij horen. In de toren is een speciaal ontworpen trap geplaatst die bezoekers kennis laat maken met deze feesten. De trap is ontworpen door Marnix van der Scheer (MX13) en laat naast de moderne vormgeving ook stukjes van de oude kerktoren zien.

Kinderen van basisschool OBS Garnerwolde zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het project en mochten vandaag de toren als eerste betreden. De opening werd bezocht door zo ongeveer 200 bezoekers die de toren vrijdag gratis mochten bezoeken. De tentoonstelling in de toren wordt opengesteld voor scholen. Naast de tentoonstelling is er een lespakket voor scholen om meer te leren over de verschillende religies.

Bezoekers worden door de toren heen geleid door middel van een audio tour. Elk weekend is de toren geopend voor geïnteresseerden van 10:00 tot 18:00.