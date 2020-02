Op één na warmste winter eindigt met sneeuwvlokken

nieuws

Foto Andor Heij: Arriva trein in de winter

De winter van 2019-2020 gaat de boeken in als één van de warmste winters ooit. Toch eindigde de winterperiode wél winters: met sneeuwvlokken.

“Zo eindelijk sneeuw!” Zegt Remon die machinist is bij vervoersbedrijf Arriva. Vrijdagavond reed hij een treindienst van Groningen richting Leeuwarden waarbij tussen Hoogkerk en Zuidhorn sneeuwvlokken zichtbaar werden in het witte licht die de koplampen van de trein naar voren straalden. “Zo begint het toch een beetje winter te lijken. Morgen sneeuwpoppen maken.” Dat laatste bleek echter niet haalbaar. Door de te hoge grondtemperaturen bleef de sneeuw niet liggen.

Eén na warmste winter

Ondanks de sneeuw van vrijdagavond, en eerdere natte sneeuw eind januari, gaat deze winter de boeken in als niet-winters. De gemiddelde temperatuur komt volgens Weerplaza uit op 6,4 graden. De warmste winter ooit, 2006-2007, leverde een gemiddelde van 6,6 op. Volgens het weerbureau wordt het hoge gemiddelde veroorzaakt door enerzijds de klimaatveranderingen en anderzijds botte pech. Door vaak westelijke winden werd veel zachte lucht van boven de oceaan aangevoerd. Een ander opvallend detail van deze winter is dat februari erg nat is verlopen. Er viel gemiddeld twee keer zo veel neerslag als normaal.

Wat maart gaat brengen. De komende week komt de middagtemperatuur iedere dag op rond de zeven graden te liggen. ’s Nachts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en is er grondvorst mogelijk. Iedere dag is er kans op neerslag, waardoor de kans aanwezig blijft dat buien gepaard kunnen gaan met sneeuw en/of hagel.