Oorlogsmarkering onthuld op station Haren

Foto: Gemeente Groningen

Op het station in Haren is vrijdagmiddag een oorlogsmarkering onthuld. Wethouder Philip Broeksma, Gerdien Verschoor (directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork) en dhr. Beintema (initiatiefnemer van de markeringen) onthulden de markering.

De spoorboog, die van Haren naar Waterhuizen loopt, maakte onderdeel uit van de route waarlangs Joden vanuit Kamp Westerbork naar de vernietigingskampen werden weggevoerd.

Langs de voormalige route staan inmiddels markeringen bij de stations in Winschoten, Zuidbroek, Nieuweschans, Hoogezand-Sappemeer en in Duitsland in Weener en Leer. In Assen werd vrijdag een gelijksoortig monument onthuld.