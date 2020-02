Ook bij SKSG Klavertje 3 zit lood in het drinkwater (maar niet te veel)

nieuws

Hoewel de Europese norm voor de hoeveelheid lood in het drinkwater niet is overschreden op de SKSG-locatie Klavertje 3 in de Korrewegwijk, meldt de kinderopvang dinsdagochtend dat het toch nader onderzoek gaat doen naar de oorzaak ervan.

“We hadden vanwege ons meerjaren-onderhouds-plan ook niet verwacht dat er problemen zouden

zijn, maar wilden, na de geconstateerde lichte verhoging in SKSG Kastanjeplein, hier wel het zekere

voor het onzekere nemen”, zo schrijft SKSG in een persbericht.

Uit voorzorg blijft SKSG, bij zowel Klavertje 3 als bij de locatie Kastanjeplein, water uit flessen en pakken ter beschikking stellen.