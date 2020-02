Onvrede bij huurders in Oosterhaar over vertraagde nieuwbouw

nieuws

Foto: Woonborg

Voormalige bewoners van gesloopte sociale huurwoningen aan de Windeweg in Haren (Oosterhaar) zijn de onduidelijkheid van Woonborg over de bouw van hun nieuwe woningen zat. Dinsdag houdt de woningcorporatie een spoedbijeenkomst met de getroffen bewoners.

Woningcorporatie Woonborg startte in oktober van 2018 met sloop van de oude sociale huurwoningen in Oosterhaar. Maar over de start van de bouw van nieuwe woningen bestaat veel onduidelijkheid. Dat komt omdat de woningen volgens een nieuwe richtlijn voor ‘aardbevingsbestendigheid’ gebouwd moest worden. Dat leverde vertraging op. Vorig jaar werd nog feestelijk gevierd dat de eerste woningen in het tweede deel van 2020 opgeleverd zouden worden. In de laatste nieuwsbrief stelt Woonborg echter dat de oplevering nog een half jaar langer duurt. Bewoners denken, met een planning voor de bouw midden in de bouwvak, dat ook deze planning niet gehaald gaat worden.

Volgens één van de getroffen huurders is het niet de eerste keer dat Woonborg zoiets doet: “Maar wij zijn nu de dupe. Onze woongenot is weg. Sommige huurders worden ziek van de woonomstandigheden. Sommige bejaarde huurders halen hun nieuw huis misschien niet eens.” “Een ander punt van zorg is de verpaupering van de woonomgeving in de buurt. Een groot gapend maaiveld met hekken daarom. De inmiddels leegstaande woningen in fase 2 staat ook erg troosteloos bij als je de wijk inrijdt”, zo vertelt een andere bewoonster van de wijk.

Woonborg last daarom voor aanstaande dinsdag een spoedoverleg in met de bewoners. “Dit wordt een spannende”, zo vertelt projectmanager Christian van Wijhe. “Bij meerdere bewoners heeft het vertrouwen in de woningcorporatie flinke schade heeft opgelopen. Dit is uiteraard niet wat we willen. De relatie die we met de bewoners hebben opgebouwd is belangrijk voor ons. Daarom willen we de precieze toedracht van de laatste vertraging graag eerst met de bewoners zelf bespreken. Want dit doet zowel de bewoners als onze organisatie erg veel pijn.”