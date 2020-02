“Ontzettend jammer dat de bouw van de Kunstwerf is stilgelegd”

De culturele instellingen die gebruik gaan maken van de Kunstwerf vinden het jammer dat de bouw is stilgelegd. “Maar uiteindelijk denk ik dat het wel goed gaat komen.”

Maandag besloot de rechter dat de bouw van het nieuwe cultuurhuis aan de Bloemstraat per direct stil moest worden gelegd. Oorzaak zijn problemen met de omgevingsvergunning waar bezwaar tegen aan was getekend. “Het is best wel vervelend”, laat theatergroep De Steeg weten. “Op dit moment hebben wij ons kantoor hier in het gebouw van Martiniplaza, maar onze repetitieruimte is weer heel ergens anders net als de opslag van onze spullen. We hebben nu geen thuis.”

Het Houten Huis is het daar mee eens. “Wij hebben ons kantoor hier in het Hoofdstation. Maar voor onze repetities moeten we uitwijken naar Drachten of Drenthe. Dat is heel onhandig.” Dat de bouw van de Kunstwerf nu vertraging oploopt is vrijwel zeker. Toch denken de beide culturele instellingen dat het uiteindelijk wel goed komt. “De architect heeft er erg goed over nagedacht, alle partijen er ook in betrokken. Dus ik denk dat we ons thuis echt wel gaan krijgen.”