Ontroerend filmpje over frame-voetballer Milan bij FC Groningen

Foto: Sportphotoagency.com Doelman Sergio Padt van FC Groningen.

Op de social media-kanalen van de Eredivisie werd vandaag een prachtig filmpje geplaatst van de Groningse Milan, samen met doelman Sergio Padt. De video is onderdeel van een reeks waarbij wordt stilgestaan welke impact eredivisieclubs hebben in de maatschappij en hun omgeving.

Milan is 6 jaar oud en heeft de spierziekte AMC, waarbij je niet kan lopen en continue vermoeid bent. Dokters gaven hem bij zijn geboort weinig overlevingskansen, valt te lezen op de website van de Eredivisie. Nadat oma een item voorbij ziet komen over frame-voetbal bij FC Groningen, glundert Milan van oor tot oor. Dat wil hij ook.

De voorspelling van de artsen was dat Milan, als hij überhaupt in leven zou blijven, bedlegerig zou zijn. Nu rent hij zelfs met een grote glimlach op zijn gezicht op het voetbalveld. Dat is onbetaalbaar”, aldus Helena de moeder van Milan in het filmpje van Eredivisie.

Onderdeel van de video is doelman Sergio Padt: “FC Groningen is een van de eerste clubs in Nederland met frame-voetbal. Hierdoor kunnen kinderen die zonder hulpmiddelen niet kunnen lopen, zelfs weer voetballen. Dit is voor hun een uitgelezen mogelijkheid om weer een balletje te trappen. Als voetballer zoek je altijd je niveau, voor de één is dit eredivisievoetbal, voor de ander is dit de zesde klasse. Bij kinderen met een beperking was dit altijd erg moeilijk. Het gaat erom dat ze er plezier in hebben, dat hebben ze hier zeker gevonden,” zegt Sergio Padt in de video, die hieronder te bekijken is: