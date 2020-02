Onderzoekers RUG mogen niet samenwerken met ‘risicovolle’ Iraanse collega’s

nieuws

foto: Wouter Holsappel

Volgens NOS op 3 is op de Rijksuniversiteit Groningen een brief rondgestuurd binnen bepaalde faculteiten, waarin onderzoekers wordt opgeroepen om niet meer samen te werken met bepaalde Iraanse universiteiten. De maatregelen volgen op last van de Rijksoverheid, uit angst voor spionage.

Sommige studenten krijgen mogelijk geen toegang meer tot bepaalde kennis, of moeten zelfs stoppen met hun studie of onderzoek. Groningse wetenschappers mogen geen stukken schrijven met mensen van de drie universiteiten. Ook mogen ze niet naar de universiteit komen als gast-onderzoeker.

Volgens de regering gaat het om een tiental’ risicogevallen. Deze zijn volgens NOS op 3 vermoedelijk verspreid over de Technische Universiteit Twente, de Technische Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit doet geen uitspraken over deze mensen, in verband met privacy.