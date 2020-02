Onderscheiding voor Thijs de Vlieger van Noisia

nieuws

foto: NNO

Thijs de Vlieger van het befaamde Groninger drum- ‘n-bass trio Noisia ontvangt tijdens het NNO concert op 15 februari in De Oosterpoort de klassieke muziekprijs ‘Het Gouden Viooltje’.

De onderscheiding wordt uitgereikt door Michiel Wiltkamp, voorzitter van de gelijknamige stichting en door juryvoorzitter Marcel Mandos, artistiek leider van het NNO. Dat gebeurt tijdens het concert ‘Beethoven en zijn erfgenamen’ van het Noord Nederlands Orkest. Het Gouden Viooltje wordt uitgereikt aan een noordelijke musicus die nationaal en internationaal opvallend presteert.

Volgens de jury is De Vlieger een creatieve duizendpoot die experimenteert en zoekt naar nieuwe geluiden en vormen, waarin hij verschillende muzikale werelden bij elkaar wil brengen. Tijdens het concert speelt het NNO het stuk “Eclipse for cello, electronics and orchestra”.