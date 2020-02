OM eist 240 uur werkstraf tegen Groningse barmannen in misbruikzaak

nieuws

Foto: Google Maps

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 180 uur geëist tegen drie barmannen van een Groningse horecagelegenheid voor het seksueel misbruik van een vrouwelijke klant.

Het incident vond plaats op 25 augustus 2016 toen een vrouwelijke klant werd verkracht. Volgens de Telegraaf betwist het OM dat het ‘slachtoffer’ zich volledig bewust was van de seksuele handelingen die ze heeft verricht met de drie barmannen. Dat was de conclusie die de rechtbank in Groningen op 12 oktober 2018 trok in deze zaak.

Volgens het OM was het slachtoffer onder invloed van alcohol. Het OM eiste toen ook al 240 uur werkstraf, evenals een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een schadevergoeding van 18.000 euro tegen het drietal.

De barmannen ontkennen de seks niet. Volgens hen had de vrouw rond sluitingstijd gevraagd om de groepsseks.