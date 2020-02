Noordwoord maakt ‘shortlist’ Beste Groninger Boek bekend

nieuws

Foto: NoordWoord

Noordwoord heeft dinsdagmiddag de shortlist voor het Beste Groninger Boek 2020 bekend gemaakt.

De jury kreeg 49 inzendingen. Daaruit koos deze negen boeken die in aanmerking komen voor de prijs. Vier in de categorie “fictie” en vijf in de categorie “non-fictie”.

De prijswinnaars worden bekendgemaakt op de laatste zondag van de Boekenweek, zondagmiddag 15 maart, in Forum Groningen.

De genomineerden in de categorie fictie zijn:

Sabine van den Berg – Nestvlinders (uitgeverij Oevers)

Anjet Daanje – De herinnerde soldaat (uitgeverij Passage)

Wouter Godijn – De kamer waar alle verhalen beginnen (uitgeverij Atlas Contact)

Lucas Zandberg – Keizerlijk geel (uitgeverij De Arbeiderspers)

De genomineerden in de categorie non-fictie zijn:

Rienk Bijma – Een deftig Huys met een fraay Hoff (uitgeverij In Boekvorm)

Mineke Bosch – Strijd! (uitgeverij Verloren)

Martin Hillenga – Wadapatja (uitgeverij Wbooks)

Ynskje Penning – Overleven (uitgeverij Penningboek)

Reinder Reinders – De atlas van Acker Stratingh (uitgeverij Barkhuis)