Nieuw gebouw op veld achter Dom Helder Camera in Beijum

Foto: Patrimonium

Begin 2020 start aan de Onnemaheerd in Beijum de bouw van een nieuw gebouw voor Kinderopvang SKSG en Jongerenzorg Groningen. Het wordt gebouwd op het veld achter de Dom Helder Camera Basisschool.

Het gebouw, KnikDak genaamd, moet in de dringende behoefte aan meer ruimte voor beide organisaties voorzien. Woningcorporatie Patrimonium wordt de eigenaar en beheerder van het gebouw.

Het ontwerp van KnikDak kwam tot stand nadat de gemeente Groningen een prijsvraag had uitgeschreven. Volgens wethouder Van er Schaaf van de gemeente was het onder meer de winnende inzending omdat: “Gebruikers en bewoners van KnikDak uit de wijk komen en het gebouw dus beschikt over lokaal draagvlak. Daarbij geeft KnikDak ook terug aan de wijk in de vorm van een openbaar plein en gaan de jongeren in en voor de directe omgeving aan de slag, onder meer in de naastgelegen stadsboerderij De Wiershoeck”.

De samenwerkende partners verwachten dat het gebouw eind 2020 klaar is.