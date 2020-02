Niet gepest worden is een kinderrecht

Met de hele klas film kijken in het Forum Groningen. Dat is wat basisschool Joseph Haydn dinsdag gedaan heeft. Dit deden ze, omdat het Soroptimist kinderfilmfestival is.

Op dit festival worden kinderrechten via films onder de aandacht gebracht bij kinderen. De leerlingen van de Joseph Haydn school hebben dinsdag de film Wonder gezien. Ze vonden vooral de humor van de film leuk. ‘Er werden allemaal flauwe grappen gemaakt en dat vond ik erg leuk’, zegt Ward. ‘Ik vond het leuk dat alles weer goed kwam’, zegt Evi.

De film Wonder gaat over kinderen die gepest worden, omdat ze net iets anders zijn dan hun klasgenoten. De leerlingen van de Joseph Haydn school vinden dat pesten niet hoort. ‘Als iemand gepest wordt om zijn uiterlijk vind ik dat niet leuk. Ik probeer ze dan altijd te helpen’, zegt Ward.