Muziekfestival rond Claudio Monteverdi in binnenstad

nieuws

De binnenstad staat vrijdag 21 februari in het teken van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi. Tijdens deze MonteverdiDag klinkt zijn muziek in verschillende kerken en musea.

Monteverdi, die actief was in de eerste helft van de zestiende eeuw, is vooral bekend om zijn gregoriaanse gezangen en psalmen. Die worden onder meer gespeeld op het orgel en de theorbe, een grote luit. De concerten vinden plaats in de Der Aa-kerk, synagoge, Groninger Forum, Groninger Museum, de Oosterpoort en Remonstrantse kerk. Ook vanaf het carillon van de Martinitoren klinkt zijn muziek.

De opening en het eerste concert zijn op donderdagavond 20 februari in De Oosterpoort. Kijk voor meer informatie op oudemuziek.nl