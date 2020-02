‘Moet een paaltje het nieuwe Forum ontsieren?’

nieuws

Foto: Rick van der Velde

‘Moet een paaltje in Groningen het nieuwe Forum ontsieren?’, vraagt iemand zich af op Twitter. Op de bijgeleverde foto (zie onder) is te zien dat het paaltje er niet voor niets staat.



Het lijkt er op dat het Forum op deze plek beschadigd is. Als dat door een voertuig is gebeurd, biedt het paaltje nu in elk geval aan de rechterkant het gebouw bescherming.