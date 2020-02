Mini-deeltjesversneller gaat radioactieve stoffen maken voor Martini Ziekenhuis

nieuws

Het Martini Ziekenhuis krijgt als eerste in Europa een mini-cyclotron waarin op kleine schaal radioactieve stoffen voor hartscans worden gemaakt.

Het mini cyclotron maakt een radioactieve stof die via een infuus bij de patiënt wordt ingebracht. Met behulp van de PET CT-scanner wordt dan zichtbaar gemaakt waar hartafwijkingen zitten. “Met deze nieuwste techniek is een snellere en meer nauwkeurige diagnose mogelijk bij hartpatiënten. We brengen verstoppingen in bloedvaten uiterst precies in beeld”, zo stelt Klaas Pieter Koopmans, nucleair geneeskundige.

Het Martini Ziekenhuis is nu nog voor de meeste onderzoeken afhankelijk van externe leveranciers. Vervoer van radioactieve stoffen is lastig en duur, een file kan de kostbare stoffen al onbruikbaar maken. De komst van dit nieuwe mini cyclotron maakt vervoer naar het Martini Ziekenhuis via de weg overbodig. Het ziekenhuis verwacht dat de mini-cyclotron over ongeveer anderhalf jaar klaar is.