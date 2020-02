Minder boten naar Schiermonnikoog door verwachte storm

nieuws

Foto Andor Heij. Veerboot Schiermonnikoog

Wie de komende dagen naar Schiermonnikoog wil, moet rekening houden met uitval van boten vanwege de verwachte storm op zondag en hoog water op maandag.

Er varen zondag de hele dag geen taxiboten en snelboten tussen het eiland en Lauwersoog. De reguliere veerdienst staat nog wel in de planning. Dat geldt niet voor maandagmorgen. De boten van 9.30 uur vanuit Lauwersoog en van 10.30 uur vanaf Schiermonnikoog varen niet. Tot 13.00 uur is ook de watertaxi uit de vaart.

Ook van en naar Ameland is er een beperkte bootinzet. Wagenborg Passagiersdiensten raadt reizigers aan de social media, @wagenborgpassagiersdiensten, en www.wpd.nl in de gaten voor updates over de afvaarten.