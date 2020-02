Miljoenensubsidie RUG en UMCG voor onderzoek naar ‘spaghettivormige’ eiwitten

nieuws

Foto: Herney via Pixabay

Onderzoekers van het UMCG, de RUG en de TU Delft hebben een subsidie van ongeveer 2,5 miljoen euro gekregen om onderzoek te doen naar ongestructureerde eiwitten. Deze zijn betrokken zijn bij eiwit-aggregatieziekten, zoals de ziekte van Parkinson en ALS.​

De onderzoekers krijgen de subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Onderzoeker Liesbeth Veenhoff omschrijft de ongestructureerde eiwitten als lange, dynamische spaghettislierten, de je in verschillende vormen kunt buigen. Maar ze vervullen wel essentiële functies in cellen. De eiwitten zijn betrokken bij zogenaamde ‘eiwit-aggregatieziekten’, zoals de ziekte van Parkinson en ALS.

De onderzoekers willen met het geld ontrafelen welke mechanismen bestaan die ervoor zorgen dat ongestructureerde eiwitten de juiste fase aannemen. Bekend is dat ongestructureerde eiwitten verschillende fasen kunnen aannemen, zoals een druppel, een gel of een vastere vorm, een aggregaat. Dat is nodig voor functie en ter voorkoming van ziekte. Door te bestuderen hoe deze eiwitfasetransities werken, denken de bezoekers dat ze kunnen bijdragen aan een beter begrip daarvan.