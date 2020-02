Milieudefensie skeptisch over plannen Shell en Gasunie

nieuws

Foto: Andor Heij.

Milieudefensie reageert afwachtend op de plannen van Shell en de GasUnie voor de bouw van ’s werelds grootste windpark en een waterstoffabriek in Groningen.

Directeur Donald Pols van Milieudefensie zegt: “Als Shell het geld voor dit prachtige plan haalt uit de geplande 20 tot 25 miljard dollar aan jaarlijkse fossiele investeringen, dan kan Milieudefensie dit alleen maar toejuichen. Alleen in dat geval beweegt deze fossiele reus de richting op die wij van ze eisen in onze Klimaatzaak tegen Shell. Eerst zien en dan geloven.”

Shell heeft beloofd vanaf 2017 één tot twee miljard per jaar in duurzame energie te investeren, maar dat wordt niet gehaald. Het gaat onder meer om zonneparken en windmolens op zee. Volgens dat plan zou Shell nu in totaal minimaal 3 miljard dollar aan groene investeringen gedaan moeten hebben. De teller staat momenteel op 2 miljard dollar, dat is onder Shells laagste doelstelling, aldus Milieudefensie