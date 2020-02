Merckt klaar in maart

nieuws

De nieuwbouw aan de Grote Markt schiet op. De appartementen in het gebouw Merckt Markt zijn deze maand al klaar. De verwachting is dat de markthal in maart gereed is.



Ook de bouw van het hotel aan de Grote Markt schiet op. Binnen het pand werkt de aannemer aan het aanbrengen van tegels en het isoleren van de gevel.

Rondom het Forum leggen stratenmakers ondertussen de laatste straatstenen. Het gaat om natuurstenen bij restaurant Vapiano aan de Nieuwe Markt tegenover de hoofdingang van het Forum. Daar komen ook enkele afstapjes. In de Popkenstraat legt een aannemer de definitieve straatstenen, de tijdelijke bestrating is verwijderd.