Meer namen bekend voor Bevrijdingsfestival in Groningen

Foto: Di-rect

Bevrijdingsfestival Groningen heeft donderdagavond DI-RECT, Royal Republic, Jungle by Night, Joost, Pongo, Balthazar, Dennie Christian, Marc Volt, Ghost in the Machine, Yue en Selene gepresenteerd als acts tijdens het bevrijdingsfestival in het Stadspark.

Afgelopen week werd al bekend gemaakt dat Roxeanne Hazes als Ambassadeur van de Vrijheid naar het festival komt, evenals Kris Kross Amsterdam, Snelle en Lucas & Steve.

Bevrijdingsfestival Groningen presenteert op 5 mei ruim 50 acts, verspreid over verschillende podia.