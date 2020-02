Meer meldingen van incidenten tijdens introductie

nieuws

foto: André Huitenga

Het aantal meldingen van incidenten bij studentenverenigingen is vorig jaar toegenomen. Dat meldt de Universiteitskrant. In totaal werd bij de Adviescommissie Introductietijden (ACI) 49 keer melding gedaan.

Twintig van die incidenten vonden plaats tijdens de introductie. De meeste meldingen (36 stuks) waren bij de algemene studentenverenigingen. Ook waren er incidenten bij studieverenigingen en sportverenigingen. In 2018 waren er 26 meldingen.

De ACI is blij met de toename van het aantal meldingen. Dit geeft aan dat de drempel om een incident te melden laag is, aldus het jaarverslag. Bij de meeste meldingen ging het om vechtpartijen, en in enkele gevallen was er sprake van een ongeluk. De ACI denkt dat In alle gevallen het betrokken bestuur van de organisatie na het voorval juist heeft gehandeld.