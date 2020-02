nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Mattias Gijsbertsen treedt af als wethouder. Hij wordt in april programmadirecteur van het overheidsprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ in Arnhem. Hij maakt sinds 2014 namens GroenLinks deel uit van het gemeentebestuur.

Gijsbertsen heeft sociale zaken en jeugdzorg, duurzaamheid, ecologie, integratie, emancipatie en dierenwelzijn in zijn portefeuille. Daarnaast is hij wijkwethouder voor het stadsdeel Oost.

Al tijdens zijn studie was Gijsbertsen actief bij GroenLinks als voorzitter van de Groningse tak van DWARS, de jongerenorganisatie van de partij. In 2006 trad hij toe tot de gemeenteraad. Later werd hij lijsttrekker van de partij en fractievoorzitter.

“Geweld Hoort Nergens Thuis” verzorgt de landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. “Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik is al snel een van de prioriteiten in mijn wethouderschap geworden,” aldus Gijsbertsen. “Honderdduizenden kinderen en volwassenen voelen zich niet veilig in hun eigen huis, en ondervinden daar hun hele leven lang de negatieve gevolgen van. Mijn nieuwe functie geeft me de kans om op landelijk niveau te proberen hier verandering in te brengen.”

Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt in het gemeentebestuur.