Martini Sparks weet weer wat winnen is

sport

Martini Sparks heeft eindelijk weer eens een zege geboekt. De nummer laatst van de Dutch Basketball League won zaterdagavond met 77-60 van de andere laagvlieger in de competitie, Utrecht Cangeroes.

Halverwege stond de thuisploeg al elf punten voor. Dankzij de overwinning in Sportcentrum Scharlakenhof in Haren vergaarde Sparks 4 punten uit 19 duels, evenveel als de tegenstander. Het doelsaldo van het team uit Haren is echter beter dan dat van Cangeroes, zodat de hatelijke achtste en laatste plaats in de competitie kon worden overgedaan aan de gasten uit de Domstad.

Over een week volgt een nieuwe krachtmeting: dan staat een uitduel tegen koploper Grasshoppers op het programma.